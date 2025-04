Barcellona-Inter, infortunio Lautaro: Inzaghi costretto al cambio con Taremi. Che cosa si è fatto il Toro

Poco dopo il 2-2 dei blaugrana l’argentino ha accusato un problema e dopo aver provato a resistere ha dovuto arrendersi e lasciare il campo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Suona l’allarme Lautaro Martinez in casa Inter: a Barcellona l’argentino è stato costretto a lasciare il campo nell’intervallo per un infortunio accusato qualche minuto dopo il 2-2 dei blaugrana, lasciando il posto a Mehdi Taremi. Perdere il Toro in questo momento della stagione sarebbe un dramma per Simone Inzaghi.

Inter, infortunio per Lautaro a Barcellona

Dai fuochi d’artificio dei primi minuti alla paura dell’intervallo. È un’altalena di emozioni la gara dell’Inter a Barcellona e non solo per l’avvio sprint dei nerazzurri seguito dalla rimonta della squadra di Hansi Flick. Dopo il 2-2 di Ferran Torres, infatti, i tifosi dell’Inter hanno dovuto ingoiare un altro boccone amaro: l’infortunio di Lautaro Martinez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, risentimento ai flessori per Lautaro

Poco dopo il 40’ Lautaro ha infatti cominciato a zoppicare: poco prima l’argentino era sembrato dolorante dopo una sterzata compiuta a centrocampo per difendere palla dal pressing del Barcellona. Nessun colpo, nessuna torsione irregolare di ginocchio o caviglia, l’infortunio di Lautaro è sembrato subito di natura muscolare, ma già durante la ripresa è arrivata la prima diagnosi da parte dello staff tecnico nerazzurro: si tratterebbe di un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Inter, Lautaro sostituito da Taremi

Lautaro ha provato a rimanere in campo nei secondi finali del primo tempo, ma dopo la pausa di metà gara non ha fatto rientro in campo: al suo posto Simone Inzaghi ha inserito Mehdi Taremi. In attesa di aggiornamenti sulla salute del Toro, sui social si respira grande preoccupazione tra i tifosi dell’Inter.

Perdere l’argentino in questo momento già complicato della stagione potrebbe infatti risultare letale per i nerazzurri, che sabato affronteranno il Verona in una gara da non sbagliare per non permettere al Napoli di allungare in vetta alla classifica della serie A. Il 6 maggio, poi, a San Siro è in programma la gara di ritorno contro il Barcellona.