Barcellona-Inter: Inzaghi ha deciso su Thuram, ecco la formazione titolare, i dubbi dei tifosi

Il tecnico nerazzurro ripropone in attacco la ThuLa, entrambe le punte sono state vicine a vestire la maglia blaugrana, torna dal 1' anche Dumfries

La storia devono farla loro: Inzaghi ha scelto la formazione che stasera scenderà in campo dal 1′ contro il Barcellona nell’andata della semifinale di Champions. Sciolti gli ultimi dubbi: in attacco sarà Thuram, che pure non è al meglio, a supportare Lautaro Martinez mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco.

La formazione dell’Inter per stasera

Ecco dunque l’11 titolare di stasera: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. La rifinitura di stamattina ha sciolto le riserve, se ieri Inzaghi aveva lasciato ancora in dubbio l’utilizzo di Thuram ecco che dopo l’ultima seduta è arrivata la scelta. Impossibile rinunciare al francese, assente da Inter-Bayern Monaco del 16 aprile scorso. Senza di lui sono arrivate tre sconfitte (Bologna, Milan e Roma), è il momento di invertire il trend: ora o mai più.

Il passato azulgrana di Thuram

Singolare che Thuram abbia avuto un’infanzia a tinte azulgrana, quando papà Lilian guidava la difesa della squadra spagnola. A ricordarlo è il Mundo Deportivo che ha pubblicato alcune immagini riguardanti il passato del bomber che, fra il 2006 e il 2008, ha giocato per il Barça Escola respirando da vicino l’aria della prima squadra, allenandosi anche con i grandi sui campi adiacenti della Masia. Si può vedere Thuram palleggiare con un giovane Lionel Messi oppure destreggiarsi al fianco di Thierry Henry.

Lo sliding door di Lautaro

Anche Lautaro è stato vicinissimo a diventare un giocatore del Barca. Solo il Covid nel 2020 fece saltare un affare praticamente già chiuso: i dirigenti spagnoli avevano già trovato un accordo con gli agenti dell’argentino che ha sempre confermato la voce: “Sono stato molto vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi, che mi chiedeva come andava la trattativa. Sarebbe stata una grande opportunità, ma i loro problemi economici hanno fermato tutto e sono rimasto all’Inter”.

L’arma tattica di Inzaghi

Oltre che sui gol di Thuram e Lautaro Inzaghi per stasera conta parecchio sull’apporto delle fasce laterali, sperando di ritrovare il miglior Dimarco (apparso appannato ultimamente) e il miglior Dumfries. L’olandese torna titolare dopo otto partite saltate per infortunio e la mezz’ora giocata contro la Roma.

I dubbi dei tifosi sui social

Fioccano i commenti sul web: “Mettere Thuram dall’inizio è una mossa disperata di Inzaghi, perché sappiamo bene che non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio” e poi: “Avrei fatto le stesse scelte meno DiMarco” e anche: “Se “c’è” come gli ultimi 4 mesi stiamo freschi”, oppure: “Comunque vada stasera, solo applausi per i ragazzi e il mister. Spero che ancora una volta riescano a fare un miracolo grazie alla forza di nervi e al grande attaccamento alla maglia”.