Champions League, Barcellona-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Per l'Inter è il momento della verità: in Spagna il primo atto della semifinale col Barcellona. Inzaghi col dubbio Thuram: ecco chi potrebbe sostituirlo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È il momento della verità. L’Inter fa visita al Barcellona nel primo atto della semifinale di Champions League. La squadra è di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto dopo le ultime tre sconfitte consecutive che hanno infranto il sogno triplete: prima l’eliminazione dalla Coppa Italia, poi il sorpasso del Napoli in vetta alla classifica. Ora o mai più: contro la corazzata blaugrana serve un’Inter perfetta.

Champions, Barcellona-Inter: quando si gioca

La semifinale di andata della Champions League tra Barcellona e Inter è in programma stasera, mercoledì 30 aprile, con fischio d’inizio del match fissato alle 21:00 in punto. Data l’indisponibilità del Camp Nou, la partitissima si giocherà allo stadio Olimpico Lluis Companys, noto più semplicemente come “Montjuic”, casa temporanea dei blaugrana, che, a differenza dei nerazzurri, sono in corso per il triplete.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si affrontano due squadre che finora sono state assolute protagoniste in Europa, come certificato anche dal cammino nella fase campionato: entrambe, infatti, hanno chiuso a quota 19 punti, meglio ha fatto solo il Liverpool che, però, è già stato eliminato. Ai quarti i catalani hanno estromesso il Borussia Dortmund, mentre Lautaro e compagni hanno compiuto l’impresa contro il Bayern Monaco. Se l’Inter si è messa in evidenza per la solidità difensiva, il Barcellona ha impressionato tutti per l’esplosività del suo attacco. Occhio, però, perché Flick non avrà a disposizione Lewandowski.

Ricapitoliamo le informazioni utili sulla partita:

Partita: Barcellona-Inter

Barcellona-Inter Dove: Stadio Olimpico Lluis Companys, Barcellona

Stadio Olimpico Lluis Companys, Barcellona Quando: mercoledì 30 aprile 2025

mercoledì 30 aprile 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: NOVE

NOVE Diretta Streaming: Amazon Prime Video, NOVE

Amazon Prime Video, NOVE Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Barcellona-Inter in diretta TV

Sebbene sia un’esclusiva di Amazon Prime Video, in ottemperanza alle regole dell’AgCom, la partita sarà trasmessa anche in chiaro e gratis in tv. A mandare in onda sul piccolo schermo il big match tra Barcellona e Inter sarà NOVE (canale 9 del digitale terrestre): per non perdersi neppure un minuto dell’attesa partita di Champions, bisognerà dunque sintonizzarsi alle ore 21:00 di stasera.

Gli abbonati ad Amazon Prime Video potranno invece seguire la sfida scaricando l’app della piattaforma sulla propria smart tv di ultima generazione.

Champions, Barcellona-Inter dove vederla in streaming

Due le opzioni a disposizione di tifosi e appassionati. Chi gode di un abbonamento ad Amazon Prime Video può vedere la partita in streaming tramite l’app, che è disponibile su pc, smartphone e tablet.

Ricordiamo che è possibile anche usufruire di una prova gratuita di 30 giorni per i nuovi iscritti. Il sito ufficiale di NOVE, inoltre, propone lo streaming gratuito di Barcellona-Inter.

Le probabili formazioni

In casa Inter il dubbio principale è rappresentato dalle condizioni di Thuram. Inzaghi spera di poterlo schierare dal primo minuto al fianco di Lautaro, ma se non dovesse farcela a partire titolare toccherebbe ad Arnautovic. Scelte obbligate in difesa: giocheranno Darmian, Acerbi e Bastoni.

Flick senza il super bomber Lewandowski: lo sostituirà Ferran Torres, supportato da Yamal, Dani Olmo e Raphinha.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Allenatore: Hansi Flick

Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Allenatore: Hansi Flick Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

L’arbitro del match

A dirigere la semifinale di andata tra Barcellona e Inter sarà il fischietto francese Clément Turpin, che già arbitrò l’euroderby del 2023 col Milan in seguito al quale i nerazzurri staccarono il pass per la finale. Gli assistenti saranno Nicolas Danos e Benjamin Pages; quarto uomo François Letexier. Jérôme Brisard al Var, Willy Delajod all’Avar.