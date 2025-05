Inter, tegola Lautaro Martinez per il ritorno: i tempi di recupero. Il Barcellona sorride, Lewandowski può tornare 

Gli esami clinici effettuati dal capitano lasciano poco spazio alla speranza per la gara di martedì a San Siro. Invece Flick conta di recuperare il centravanti

Nella gara di ritorno della semifinale di Champions League la situazione in infermeria di Inter e Barcellona potrebbe ribaltarsi rispetto all’andata: la diagnosi dell’infortunio di Lautaro Martinez lascia poche speranze riguardo ad un recupero lampo dell’argentino, mentre Hansi Flick, tecnico dei blaugrana, annuncia che a Milano potrebbe rivedersi Robert Lewandowski.

Inter, la diagnosi dell’infortunio di Lautaro Martinez

Un infortunio non grave, ma che rischia comunque di estromettere Lautaro Martinez dalla gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona in programma sabato 6 maggio al Meazza: questa la prospettiva in casa Inter dopo l’esito degli esami clinici sostenuti dal capitano nerazzurro in seguito all’infortunio muscolare rimediato nella gara di andata di mercoledì al Montjuic. “Elongazione ai flessori della coscia sinistra”, ovvero uno stiramento, questo il problema che potrebbe estromettere Lautaro dalla sfida di ritorno con i blaugrana.

Inter, Lautaro Martinez assente a Milano contro il Barcellona

Normalmente, per un infortunio di questo tipo servono una o due settimane di recupero: la stagione di Lautaro Martinez non è terminata, dunque, ma considerando che il problema è emerso mercoledì scorso, pensare che l’argentino possa recuperare per essere in campo tra 4 giorni contro il Barça è alquanto improbabile.

Da oggi Simone Inzaghi dovrà iniziare a fare le sue valutazioni, tenendo conto che sabato l’Inter gioca una partita delicatissima per la lotta scudetto contro il Verona: con Lautaro k.o., le chance che Marcus Thuram – a sua volta appena rientrato da un infortunio – parta in panchina contro l’Hellas sono sempre più elevate.

Inter-Barcellona, per Flick può tornare Lewandowski

In casa Barcellona, invece, la situazione è opposta, almeno se si parla di centravanti. Robert Lewandowski, il grande assente del 3-3 dell’andata, potrebbe infatti abbreviare i tempi di recupero e tornare in campo proprio a Milano. Lo ha affermato il tecnico dei blaugrana Hansi Flick, sorprendendo la stampa catalana: “Robert potrebbe tornare per la gara di ritorno contro l’Inter – ha detto Flick -. Sta facendo molto bene e i suoi progressi sono molto migliori di quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì”.

Ad ogni modo il Barça non sarà al completo a Milano: sicura l’assenza del difensore di fascia destra Koundé, vittima di una lesione muscolare al bicipite femorale.