Inter-Verona: spremere Thuram o sperimentare una nuova coppia, senza Lautaro queste le alternative per Inzaghi

Il capitano è infortunato, il tecnico deve decidere se rischiare o meno il francese: se non giocasse, i nerazzurri schiererebbero un duo d’attacco inedito in questo campionato

Senza Lautaro Martinez, infortunato, quale attacco per l’Inter nella delicata sfida al Verona? Questo il dilemma per Simone Inzaghi, che deve decidere se spremere Marcus Thuram, rientrato a Barcellona dall’infortunio, o affidarsi a una coppia d’attacco completamente inedita dal 1’ formata da due tra Arnautovic, Taremi e Correa.

Inter-Verona, il dilemma di Inzaghi senza Lautaro Martinez

Orfano di Lautaro Martinez, fermato dal risentimento ai flessori della coscia rimediato nella gara di andata contro il Barcellona, Simone Inzaghi si trova di fronte a una scelta complicata sulla coppia d’attacco da schierare sabato, nell’anticipo di campionato contro il Verona a San Siro: una partita da vincere a tutti i costi per mantenersi alle costole del Napoli ed evitare che lo scudetto prenda la via del Golfo.

Inter mai senza Lautaro o Thuram dal 1’ in campionato

In questo campionato, infatti, l’Inter non ha mai fatto a meno dal 1’ sia di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram: nelle tre partite saltate dall’argentino, il francese è sempre stato titolare, venendo affiancato una volta da Taremi (nel 2-0 sul Lecce), una da Correa (nel 5-0 di Verona) e una da Arnautovic (nel 2-1 all’Udinese).

Se non ci fosse la gara di ritorno col Barcellona all’orizzonte, la scelta di Inzaghi ricadrebbe senza dubbio su una di queste tre soluzioni. Ma dopo il riposo forzato per infortunio Thuram non è ancora al top della condizione e partire titolare in tre gare consecutive in meno di una settimana potrebbe essere troppo per lui.

Inter, coppia d’attacco inedita contro il Verona

Inzaghi, quindi, potrebbe mandare in panchina il francese, nella speranza l’Inter non abbia bisogno di lui e che possa dunque riposare in vista del match del 6 maggio contro il Barça a San Siro. Contro il Verona l’Inter si presenterebbe con una coppia d’attacco del tutto inedita nella serie A 2024/25, ma non nell’arco della stagione: per due volte in Champions League (contro Stella Rossa e Young Boys) e due volte in Coppa Italia (contro Udinese e Lazio) Inzaghi ha tenuto fuori dalla formazione titolare Lautaro e Thuram, affidandosi in tutti e quattro i casi al duo Taremi-Arnautovic.

Inter-Verona, turnover anche a centrocampo e in difesa

Tuttavia contro il Verona non solo l’attacco potrebbe essere interessato dal turnover. Per avere i titolari freschi per martedì, Inzaghi potrebbe lasciare in formazione il solo Bisseck in difesa, tenendo fuori Acerbi e Bastoni in favore di De Vrij e Carlos Augusto. Possibili rotazioni anche a centrocampo, dove l’Inter sarà priva dello squalificato Calhanoglu: Frattesi, Asllani e Zielinski potrebbero tornare ad avere una chance da titolari, ma anche sulle fasce è possibile che Inzaghi decida di risparmiare Dimarco – il più in difficoltà atleticamente contro il Barcellona – e Dumfries, appena rientrato proprio come Thuram, in favore di Darmian e Zalewski.