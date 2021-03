Caressa, telecronaca scatena il web: il paragone è virale

Dopo la Juventus anche l’Atalanta ha salutato la Champions League. Ed è molto probabile, quasi sicuro, che stasera lo faccia anche la Lazio salvo miracoli improbabili col Bayern. Italia fuori dall’Europa che conta del calcio. Intanto a far discutere dopo l’eliminazione a testa alta della Dea per mano del Real Madrid è ancora una volta la telecronaca di Fabio Caressa. In molti sul web non hanno potuto fare a meno di sottolineare alcune “perle” del telecronista di Sky che ieri sera ha lasciato basito più di una volta lo stesso compagno di microfono Beppe Bergomi.

Il paragone “Real” di Caressa è virale

Caressa è finito presto in trend topic su Twitter. Ad un certo punto della sua telecronaca, con l’Atalanta volenterosa ma inefficace contro un Real cinico e più fresco, il commentatore Sky si è lasciato andare ad un “il Real sta facendo l’Atalanta, la squadra di Zidane sta giocando da Atalanta”. Frase che ha lasciato di stucco per primo Beppe Bergomi al suo fianco.

Fabio Caressa si è superato in occasione del gol dell’1-0 del Real frutto di un rinvio sbagliato di Sportiello. “Non so le statistiche precise, ma questa costruzione dal basso sta portando più errori che benefici”.A quel punto Bergomi gli ha fatto notare: “Fabio, qui non si tratta di costruzione dal basso, è un errore nel rinvio…”. Implacabile il web: “Caressa andava pensionato dopo Berlino”, “Ma cosa dice? Ora il Real, la squadra più vincente in Europa degli ultimi anni deve fare l’Atalanta per eliminare l’Atalanta? ma è impazzito Caressa?”

Caressa: “Perdiamo in Europa per il pallone meno pesante”

Chissà se la frase nascondesse un senso figurato ma, sempre durante la telecronaca, Caressa nello spiegare il divario tra il calcio italiano a le altre big in Europa se l’è presa addirittura col peso dei palloni: “È quello che ci sta facendo pagare in Europa. Noi in Italia abbiamo un pallone più lento, meno pesante, rispetto a quello che gira nel resto d’Europa”. Anche qui il silenzio di Bergomi e invece il grido dei social che hanno preso di mira il telecronista “Ha detto Caressa che il vero problema delle italiane in Champions è la palla pesante. Non scherzo”.

La solidarietà del web per Bergomi

Una volta tanto per la voce tecnica di Beppe Bergomi non ci sono polemiche, anzi i social esprimono solidarietà all’ex difensore dell’Inter: “Voglio spezzare una lancia a favore di quest’uomo. Si, pensateci ogni tanto al povero Zio che è obbligato da anni ad ascoltare le min***ate di Caressa” oppure “Credo che per avere un matrimonio felice bisogna avere la pazienza che ha lo zio Bergomi con Caressa”.

SPORTEVAI | 17-03-2021 09:03