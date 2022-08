Carl Fogarty: "Oggi in MotoGP non ci sono superstar"

04-08-2022 22:02

Valentino Rossi si è ritirato, Marc Marquez continua a lottare con l’infortunio e l’era dei piloti della MotoGP è cambiata tanto in poco tempo. A pensarla così è Carl Fogarty: “Guardo i piloti e non so più quanto siano bravi – ha detto a Crash-net -. Le moto sono così veloci e la tecnologia è così avanzata che tolgono qualcosa al pilota. Se si levasse tutta l’elettronica, allora potremmo vedere chi sia il pilota più talentuoso”.

“C’è sempre stata una superstar in MotoGP dagli anni ’70: Barry Sheene, Kenny Roberts, Wayne Rainey, Mick Doohan, Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo i nomi che mi vengono in mente – ha aggiunto -. Ora ci sono circa otto piloti che possono vincere perché le moto sono velocissime. Ma non c’è nessuna superstar che emerga”.