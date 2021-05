Carla Suarez guarita dal cancro: "Torno a Parigi, non vedo l'ora"

Carla Suarez Navarro, guarita da un linfoma di Hodgkin, tornerà in campo al Roland Garros: “Sono molto felice di poter partecipare – ha detto alla Rfet -. Ho lavorato duramente in questi ultimi mesi per avere la possibilità di competere un’ultima volta a Parigi. Non vedo l’ora di entrare in campo e tornare a provare le emozioni speciali che solo questo torneo è riuscito a farmi provare”.

Il linfoma e la pandemia hanno impedito alla tennista spagnola di giocare per 17 lunghi mesi, sconvolgendo la sua vita e i suoi piani: “Questo sport mi ha dato tanto. E volevo salutare la mia carriera sul campo, volevo una data, volevo giocare un ultimo colpo. Questo desiderio mi ha spinto ad allenarmi con intensità nelle ultime settimane. Saranno giorni fantastici, e spero di poterli godere fino in fondo”.

OMNISPORT | 25-05-2021 15:34