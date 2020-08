Puyol e Suarez stanno con Messi

Le voci col passare delle ore trovano sempre più conferme: la storia tra Lionel Messi ed il Barcellona è davvero finita.

L’argentino avrebbe comunicato al club l’intenzione di rescindere unilateralmente il contratto grazie a una clausola, che però per la società è scaduta il 30 giugno.

In attesa di comunicazioni da parte del Barcellona o dello stesso Messi, i tifosi blaugrana che ancora non vogliono accettare la clamorosa novità devono fare i conti con le parole di chi conosce benissimo l’ambiente catalano.

L’ex capitano del Barça Carles Puyol ha infatti salutato l’ex compagno Messi con un tweet che sa di addio: “Rispetto e ammirazione, Leo. Hai tutto il mio appoggio, amico”.

Pochi minuti dopo è poi arrivato il commento di Luis Suarez, che nelle scorse ore avrebbe ricevuto dal neo-allenatore Ronald Koeman la comunicazione di non rientrare più nei piani tecnici del club: l’uruguaiano, che va verso la rescissione del contratto in scadenza nel 2021, si è limitato a pubblicare un Tweet con un applauso, in appoggio quindi alla scelta della Pulce.

A questo punto resta da capire dove giocherà Messi nella prossima stagione con tante ipotesi al momento sul tavolo: dal Manchester City di Guardiola al PSG di Neymar fino all’Inter, senza escludere un ritorno in Argentina o un’avventura in MLS.



OMNISPORT | 25-08-2020 20:42