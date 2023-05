Carlos Alcaraz: "Marozsan mi ha sorpreso, testa al Roland Garros"

Il tennista spagnolo ha parlato dopo la sconfitta a sorpresa agli Internazionali di Roma

15-05-2023 18:35

Carlos Alcaraz ha provato a spiegare la sua eliminazione prematura dagli Internazionali d’Italia: il numero uno del mondo è stato battuto sorprendentemente in due set dal tennista ungherese Fabian Marozsan, attualmente al numero 135 del mondo.

“Non lo conoscevo molto prima di questa partita, sapevo dei suoi risultati nei Challenger, ma devo dire che sono rimasto sorpreso dal suo livello di gioco, è stato molto alto. Sono sicuro che entrerà nella top-100”, sono le parole del tennista di Murcia.

“Io non ho giocato troppo bene e non sono riuscito a essere alla sua altezza. Ho provato a lottare fino all’ultimo, ma non c’è stato niente da fare”, ha continuato l’iberico, che ora deve voltare pagina e pensare al Roland Garros.

“Mi riposerò un po’ in vista di Parigi. Ho bisogno di qualche giorno per resettare la mente ed essere pronto. Mi aiuterà avere un po’ di tempo a disposizione”.