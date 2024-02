Addio a Carlotta Dessì, volto Mediaset tifosa del Cagliari: aveva solo 35 anni

La giovane giornalista è scomparsa prematuramente a seguoto di una grave malattia contratta di recente: il ricordo del club rossoblù sui canali social

07-02-2024 11:06

Il mondo del giornalismo è in lutto per la prematura scomparsa di Carlotta Dessì, giornalista Mediaset, deceduta a soli 35 anni a causa di una grave malattia contro cui stava lottando da pochi mesi. Carlotta, appassionata di calcio e tifosa della sua squadra del cuore, il Cagliari, aveva iniziato la sua carriera professionale a Premium Sport. Successivamente, aveva lavorato anche per SkyTg24, ma il suo volto è divenuto noto grazie ai servizi e alle inchieste per programmi come “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”. È nel contesto lavorativo che aveva incontrato e conosciuto il suo compagno, Fabrizio Boni.

Il cordoglio del Cagliari

Il Cagliari Calcio, squadra della città e del cuore di Carlotta Dessì, ha voluto ricordare la giornalista tramite una storia pubblicata su Instagram: “Ciao Carlotta, grande amica del Cagliari, cuore rossoblù”. Lo scorso 28 ottobre, Carlotta aveva pubblicato sul suo profilo l’immagine della maglia rossoblù con il numero 11 e il suo nome aggiungendo: “Il mitico e inconfondibile Numero 11, la mia squadra del cuore, una passione senza confini e una sorpresa inaspettata. “Voi non mollate e io con voi”. Grazie Cagliari Calcio”.

L’apparizione a “Fuori dal coro” e il messaggio di speranza

Nell’ultima apparizione di Carlotta Dessì a “Fuori dal coro”, programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, la giornalista aveva apertamente affrontato la sua malattia, condividendo un messaggio di speranza: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai”.

La giornalista aveva anche condiviso questo momento sui social media, pubblicando una foto che la ritraeva sulla sedia a rotelle, con la didascalia “3-1-2024. Il giorno della ripartenza. Della nuova cura. Come se si cominciasse ora”.

L’ultimo post su Instagram

Carlotta Dessì aveva raccontato della sua grave malattia anche con un altro post sui social. Il 12 gennaio l’ultimo scatto pubblicato su Instagram in cui appare un quadro con scritto ‘non temere’: “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. “Non temere, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma non temere”.