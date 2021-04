Carnesecchi: "La Serie B fa maturare. Le Nazionale? Spero sia il mio trampolino"

E’ sicuramente stato uno dei protagonisti della qualificazione degli azzurrini ai quarti di finale, Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta oggi in prestito alla Cremonese in Serie B, si è raccontato nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport: “Il nostro girone non era semplice – spiega l’estremo difensore -. Contro i ciechi siamo stati sfortunati, poi è arrivata la Spagna. Una partita durissima. Abbiamo fatto un ottimo percorso con Nicolato, dobbiamo esserne orgogliosi. Europeo trampolino di lancio per la mia carriera? Me lo auguro, è stata un’esperienza unica. Ma ciò che conta è aver passato il girone”.

L’attuale portiere della Cremonese parla del presente ricorda le sue esperienze passate: “L’esperienza a Cremona di quest’anno e quella a Trapani della stagione passata sono importanti. Stare in campo ti aiuta in esperienza, lucidità nelle scelte e maturità”.

Idolo? Uno solo…”Sono vecchia scuola e dico Buffon. E’ il mio professore, il mio esempio”.

OMNISPORT | 01-04-2021 11:14