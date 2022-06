Carnesecchi operato: la Lazio riflette

15-06-2022 22:42

È perfettamente riuscito l’intervento alla spalla sinistra al quale si è sottoposto Marco Carnesecchi.

Il portiere dell’Under 21, di proprietà dell’Atalanta, è stato operato per stabilizzare l’articolazione.

Lo stesso club bergamasco ha diramato un comunicato ufficiale per dare i dettagli dello stato clinico dell’estremo difensore reduce da una stagione con la Cremonese con cui ha conquistato la promozione in Serie A venendo anche premiato come miglior portiere della categoria: “Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo”.

Nessuna indicazione precisa sui tempi di recupero, quindi, che tuttavia non dovrebbero essere inferiori ai tre mesi.

A questo punto si apre il capitolo legato al futuro sul mercato del portiere, costretto a saltare le ultime partite di qualificazione ad Euro 2023 dell’Under 21.

La Lazio, su indicazione di Maurizio Sarri, è da tempo interessata a Carnesecchi e l’Atalanta è disposta a cederlo, ma non a fare sconti sul prezzo del cartellino fissato prima dell’intervento chirurgico: il club biancoceleste scioglierà nei prossimi giorni le proprie riserve legate al fatto che il portiere dovrà saltare l’intera fase di preparazione e il primo mese di campionato, che prenderà il via il 13 agosto.

