20-02-2022 17:58

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima di affrontare l’Inter ha parlato di Frattesi e Scamacca: “Con Marotta ci sentiamo spesso perché ci lega un rapporto di amicizia. Frattesi e Scamacca sono stati richiesti per primi dai nerazzurri, ma ora devono pensare a far bene per il Sassuolo. Ci vedremo nel dopopartita con Marotta? Il tavolo con il direttore è sempre prenotato”

OMNISPORT