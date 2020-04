Carrarese: "Siamo alle barzellette"

Il direttore generale della Carrarese Gianluca Berti a Radio Marte ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie C: "Il protocollo? Anche tante squadre di Serie B faranno fatica a eseguirlo. Però è giusto tutelare la nostra posizione, così come quella del Bari, della Reggiana e del Carpi. Noi è vero che siamo secondi ma anche la squadra che ha fatto più punti in casa e abbiamo una corazzata come il Monza davanti. Ci speravamo, in partita secca può succedere tutto, ma in un campionato intero è difficile".

"Ci sentiamo penalizzati e non va bene assolutamente quello che è stato detto. Ovviamente ci siamo fatti sentire come anche le altre. Sicuramente la cosa andrà risolta in una situazione diversa. O si fanno salire solo le prime in classifica oppure si dovrà trovare un’altra soluzione, un escamotage che però non è facile. Playoff attraverso il sorteggio? Una barzelletta. Bisognerà cercare di tornare in campo, anche se sappiamo che in Serie C è più difficile".

SPORTAL.IT | 22-04-2020 17:37