Carvajal: infortunio muscolare e almeno 3 settimane di stop

Prosegue la maledizione dei terzini destri del Real Madrid: dopo l’adattato Lucas Vazquez (per lui stagione già finita da tempo) è il turno di Dani Carvajal che alza bandiera bianca.

Martedi sera, in occasione dell’andata della semifinale contro il Chelsea al Di Stefano, secondo quanto riferito da ‘AS’, lo spagnolo ha rimediato un problema muscolare e dovrà osservare un periodo di stop di almeno tre settimane.

Ciò significa che la sua stagione è quasi ufficialmente volta al termine: potrebbe recuperare in tempo per l’eventuale finale di Champions League in programma il 29 maggio a Istanbul, sempre che i suoi compagni di squadra conquistino l’ambito pass nel ritorno di ‘Stamford Bridge’.

A Londra quindi toccherà all’unico terzino destro rimasto a disposizione di Zidane, Alvaro Odriozola, finora impiegato solo in undici occasioni per un totale di 576 minuti.

29-04-2021