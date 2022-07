Casey Stoner critica la Ducati

08-07-2022 22:57

Casey Stoner in un’intervista a Radio Sportiva ha parlato della Ducati, che nonostante le tante vittorie stagionali vede allontanarsi il titolo piloti anche in questa stagione: “Sicuramente è stato un inizio di stagione difficile per Ducati. Stanno guardando sempre ai loro sviluppi tecnici, hanno cominciato con molte difficoltà e qualche errore fatto da Pecco e sfortunatamente hanno perso diverso terreno in campionato”.

“Quando ero in Ducati non c’erano così tante Ducati. Oggi hanno più o meno il budget più grande di tutti, quando correvo avevamo il più piccolo budget adesso invece il più importante. Per me loro si focalizzano troppo sul mezzo e su cosa gli ingegneri vogliono vedere sulla moto, non su cosa il pilota vuole. Loro possono fare una moto come vogliono ma sulla sella c’è il pilota e se il pilota non si sente a posto non ottiene risultati. Yamaha e Honda generalmente nel passato facevano moto che funzionavano davvero per il pilota, il pilota si sentiva a posto per fare quello che voleva in ogni condizione, e in un campionato questo è il miglior risultato che tu possa chiedere”.