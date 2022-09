20-09-2022 11:54

La terza sconfitta in campionato, maturata contro una bella Udinese, ha scosso le certezze dell’Inter, soprattutto quelle riguardante l’unità dello spogliatoio e il rapporto tra i giocatori e il tecnico Simone Inzaghi.

L’Inter e il caso Bastoni

A far sorgere i dubbi e scatenare le polemiche sui social network è stata soprattutto la scelta dell’allenatore di sostituire al 31’ Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan, entrambi ammoniti. Dopo questa mossa, infatti, la partita dell’Inter s’è messa ancora peggio.

Non solo: la reazione di Bastoni al cambio – il difensore s’è seduto in panchina per poi tirare una serie di calci al sedile di fronte a lui – ha fatto il giro del web, alimentando il malumore verso Inzaghi e portando alcuni tifosi ad affermare che il tecnico ha ormai perso il controllo dello spogliatoio.

Inter, le parole dell’ex Vieri sul caso Bastoni

Ad aggiungere pepe alla situazione è poi arrivato l’ex nerazzurro Christian Vieri, che nel corso dell’ultima puntata dalla Bobo Tv s’è di fatto schierato dalla parte di Bastoni, criticando Inzaghi.

“Io non esco dal campo alla mezzora per ammonizione – ha dichiarato Vieri -, già mi pesava verso la fine della partita. C’è da litigare con l’allenatore e spaccare tutto alla Pinetina per una cosa così”. Parole dure, quelle di Vieri, che quasi incitano Bastoni a confrontarsi anche duramente con Inzaghi su questa vicenda.

I tifosi dell’Inter stanno con Vieri

I tifosi dell’Inter, sui social network, sembrano essere d’accordo con l’ex centravanti nerazzurro. “Io avrei fatto uguale a Bobo”, il commento su Facebook di Mirco. “Caro Vieri non mi piaci alla Bobo Tv, ma per una volta hai ragione”, ammette Simo. “Vieri ha ragione, Inzaghi ha sbagliato tutto”, il parere di Erjon.

“Penso che con Bastoni sia successo proprio questo, solo che lui non è uscito! E uno schiaffo morale incredibile. Bastoni non è nato ieri, sa gestire un giallo, quando capiranno che quello in panchina è in tilt totale e non ha più peso nello spogliatoio sarà troppo tardi”, la spiegazione di Saul.

Stefano, invece, si schiera con Inzaghi: “Il Bastoni di domenica stava dimostrando di non essere in grado neanche di andare in panchina, altro che gestire il giallo… era completamente in bambola”. Ma la sua è una voce isolata, come dimostra il commento di Antonio: “Inzaghi è in bambola, ma rimarrà ancora in panchina perché non ci sono soldi per sostituirlo”.