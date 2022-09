20-09-2022 10:57

Dopo le prime sette giornate di campionato, l’Inter ha incassato ben 11 gol. La certificazione di un problema a livello difensivo? Certamente ma non si tratta solo di questo.

Inter: 11 gol presi, solo quattro club hanno fatto peggio

Complici i pesanti passivi con Lazio, Milan e Udinese (tre gol incassati in ognuna di queste partite), l’Inter, dopo solo sette gare di campionato, si trova con 11 palloni raccolti dalla propria porta.

Solo Verona, Monza, Cremonese e Sampdoria, ovvero le ultime quattro squadre della classifica di Serie A, hanno fatto peggio. L’Inter è un colabrodo in difesa con Simone Inzaghi messo sotto accusa per non riuscire a trovare la giusta amalgama difensiva.

Inter, il paragone con le ultime due stagioni fa riflettere

Tuttavia, analizzando con attenzione i dati statistici, si evidenzia un fatto curioso. Nelle ultime due stagioni, sempre prendendo in considerazione le prime sette gare di campionato, l’Inter non ha mai brillato particolarmente a livello difensivo.

Nella stagione 2020/21, conclusa poi con la vittoria dello Scudetto, l’allora Inter guidata da Antonio Conte, dopo sette partite, aveva incassato esattamente 11 gol. Lo scorso anno, seppur chiudendo con la terza miglior difesa del campionato (32 gol), l’Inter di Simone Inzaghi aveva cominciato con otto gol subiti (quindi tre in meno rispetto a questa stagione). Numeri che fanno riflettere: sicuramente un problema difensivo esiste ma non è l’unico in casa Inter.

Inter, Inzaghi ha bisogno del vero Lukaku

Oltre a puntellare la difesa, Simone Inzaghi ha bisogno del rientro di Romelu Lukaku. Infortunatosi contro la Lazio, il belga sembra ormai pronto a tornare in campo.

Con lui al centro dell’attacco, tutto cambia per l’Inter. Ha un goleador che fa reparto da solo, può compattarsi e ripartire in contropiede e, fatto non trascurabile, si sente in grado di segnare sempre un gol in più degli avversari. Riavere Romelu Lukaku al 100% è fondamentale per Simone Inzaghi. Anche la difesa ballerina ne beneficerà sicuramente.