Serie A, Inter: Lukaku torna dopo la sosta

13-09-2022 19:03

Al momento attuale l’Inter è in campo in Champions League contro il Victoria Plzen, ma nel frattempo dall’infermeria arrivano buone, anzi ottime notizie per il tecnico Simone Inzaghi, che presto avrà di nuovo a disposizione il proprio bomber Romelu Lukaku.

Distrazione dei flessori della coscia sinistra è il problema di Lukaku, che oggi ha svolto gli ultimi esami in Belgio, che hanno dato finalmente esito positivo. Dunque, si apprende, il bomber belga di proprietà di Chelsea e in prestito all’Inter rientrerà dopo la sosta, per la gioia di Inzaghi e di tutti i tifosi nerazzurri.