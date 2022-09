Inter, Inzaghi: "Non riusciamo a dare continuità. Volevo dare una scossa"

18-09-2022 15:37

Lo scontro di alta classifica in casa dell’Udinese si è chiuso con la terza sconfitta in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha commentato così il ko a Sky: “Non riusciamo a dare continuità. Venivamo da due vittorie, sono tre trasferte di fila che andiamo in vantaggio e perdiamo. Il responsabile principale sono io perché sono l’allenatore, sarà motivo di analisi. Sapevamo cosa potevano fare e noi dovevamo fare di più”.

Inzaghi ha poi spiegato il cambio di Bastoni e Mkhitaryan già dopo mezz’ora del primo tempo: “Perché erano ammoniti, l’Udinese vinceva tutte le seconde palle e i duelli, eravamo in difficoltà. Volevo dare una scossa. Hanno pagato loro perché erano ammoniti, ma avrebbero dovuto pagare tutti. L’Udinese è partita meglio e ha meritato la vittoria, dobbiamo meditare su questa brutta sconfitta”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “È normale che quando sei l’Inter e perdi tre partite su sette si fanno tanti ragionamenti. La prestazione di oggi ci lascia perplessi, fermo restando che sono il primo responsabile: devo fare di più e meglio“.