Caso Higuain, tifosi Juve furiosi con giornalista Mediaset

Fuga dalla quarantena o permesso autorizzato dalla società: da qualsiasi prospettiva la si voglia analizzare, sta facendo certamente discutere il comportamento di Gonzalo Higuain. Il Pipita ha organizzato la sua partenza dall’Italia con la famiglia, pianificando un tortuoso itinerario che l’ha portato in Argentina attraverso la Francia e la Spagna. E anche Pjanic e Khedira hanno lasciato Torino.

L’isolamento volontario

L’atteggiamento dell’attaccante argentino, seppur deprecabile moralmente, in realtà è stato inappuntabile dal punto di vista formale e legale. La Juve non era in quarantena, ma in isolamento volontario (semmai, come sottolinea Il Bianconero, ci si dovrebbe domandare come mai “la squadra bianconere non sia stata posta in quarantena obbligatoria dopo la positività di Rugani, ma abbia adottato spontaneamente una misura meno restrittiva come l’isolamento domiciliare volontario”) e Higuain è risultato negativo al tampone, come ha potuto dimostrare agli agenti di polizia all’aeroporto.

Il decreto

L’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri, inoltre, impone di evitare ogni spostamento a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute. Nel caso del Pipita, la partenza dell’Italia è stata motivata da “gravi ragioni familiari”. E la Juve non si è opposta, come nel caso degli altri calciatori partenti.

L’attacco

Insomma, almeno sotto il profilo delle carte e delle leggi il Pipita e la Juve hanno rispettato le regole. Non la pensa così il giornalista Mediaset Marco Barzaghi, che sul suo profilo Twitter ha dato così la notizia della partenza del campione: “Higuain tenta la fuga in Argentina: fermato dalla polizia in aeroporto .. ed era in quarantena..”.

E le reazioni

Commento e osservazioni che hanno scatenato la rabbia dei sostenitori bianconeri. Molte, troppe le risposte volgari e condite da insulti. Ma non mancano repliche più educate. “Fermato Higuain…Questi 2 poliziotti sono riusciti dove Skriniar, De Vrij e Bastoni hanno fallito”, è l’ironico Tweet di Andrea. “La Juventus ha autorizzato Higuain. Stop interista”, è l’intervento perentorio di Gabriele. “È andato a trovare la madre malata. Non dire sciocchezze e non fare disinformazione”, puntualizza senza troppi giri di parole un altro follower.

I tifosi delle altre Boca“, infierisce Andrew. E Luigi chiosa: “Strano davvero, Anche i tifosi di altre squadre intervengono nella discussione. Per commentare con sarcasmo. “Comunque l’attaccamento alla società, ai compagni di squadra, alla città degli juventini è proprio lodevole”, scrive Alex. “Malpensanti, magari stava solo andando a fare le visite mediche di nascosto col“, infierisce Andrew. E Luigi chiosa: “Strano davvero, Higuain ha sempre colpito tutti per il suo coraggio e la forte personalità”.

SPORTEVAI | 20-03-2020 09:50