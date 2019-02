Caso Icardi, pioggia di insulti contro Wanda Nara

Wanda Nara non si è ancora espressa sul caso Mauro Icardi, esploso in tutta la sua forza negli ultimi giorni, ma i tifosi dell'Inter le hanno già dichiarato guerra, giudicandola colpevole per la situazione venutasi a creare tra l'attaccante argentino e il club nerazzurro.

E' bastato un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter per scatenare una valanga di insulti nei confronti della moglie-agente del bomber nerazzurro. "Si torna al lavoro!! Vi aspetto tutti come sempre", è la scritta a corredo di un suo fermo immagine scattato durante il programma Tiki Taka, che la ospiterà anche domenica sera, al termine della giornata di campionato.

I tifosi dell'Inter inferociti l'hanno subito attaccata. Tra i commenti pubblicabili "Mi raccomando, continua a parlare male del mondo Inter", "Sei un arrogante", "Wanda tifosa milanista", "Fai più bella figura se ti inventi la febbre e salti il programma", "Portate i 110 milioni e andatevene dove volete", "Spero che annuncerai il tuo divorzio" ma la fanno da padrone soprattutto gli insulti e gli sfottò volgari.

C'è attesa di sapere cosa dirà la show-girl durante la puntata domenicale del programma Mediaset: le dichiarazioni di domenica scorsa hanno fatto scattare la furibonda reazione dell'Inter, che ha tolto la fascia da capitano all'argentino consegnandola ad Handanovic. I tifosi sembrano aver deciso di restare, compatti, al fianco della società. A Vienna, i fan nerazzurri presenti, hanno inneggiato a lungo il portiere sloveno ("C'è solo un capitano"), a conferma della loro decisione di supportare la scelta della società.

Intanto il giocatore salterà con ogni probabilità anche la partita contro la Sampdoria per una infiammazione al ginocchio.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 19:35