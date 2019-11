Caso Napoli: la dura risposta della società ai calciatori

Continua a crescere la tensione in casa Napoli: i giocatori hanno violato il ritiro lasciando Castel Volturno dopo l'allenamento ed è arrivata la risposta della società attraverso un comunicato ufficiale: "La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede".

"Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all'allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire".

Prima Manolas, poi Lozano ed Elmas. Insigne e Allan gli ultimi a tornare a casa. Il Napoli ha pubblicato un primo tweet sull'allenamento, senza però fare accenno della situazione fuori dal campo: "La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Champions League hanno svolto lavoro di scarico".

"Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una serie di torelli. Successivamente esercizi tecnici e allenamento finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Allan. Lavoro personalizzato e terapie per Ghoulam".

Aurelio De Laurentiis, deluso dal comportamento della squadra, ha deciso di rimanere in hotel mentre Giuntoli è andato proprio a Castel Volturno per parlare con Carlo Ancelotti che, insieme al suo staff, ha deciso di rispettare la decisione del ritiro.

Secondo Radio Marte, però, il tecnico potrebbe comunque esser scaricato dalla società, che non ha affatto gradito l'uscita nella conferenza stampa pre-Salisburgo. Dall'Argentina arrivano anche voci di un suo possibile passaggio al Boca Juniors.



SPORTAL.IT | 06-11-2019 15:06