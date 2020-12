Caso Pogba, Raiola alla Bild: "Campioni di fake news"

E’ sempre alta tensione intorno al nome di Paul Pogba. L’ultima bomba è stata sganciata dalla Bild, autorevole quotidiano tedesco che ha parlato di una possibile rottura tra il centrocampista francese e Mino Raiola.

All’ex bianconero, secondo la Bild, non sarebbero piaciute le dichiarazioni rilasciate dal suo procuratore a Tuttosport sull’addio al Manchester United. Ipotesi questa subito seccamente smentita dagli interessati.

Durissimo in particolare l’attacco di Mino Raiola, che ha accusato la Bild di essere ‘campione in fake news”. Accusa rispedita al mittente dal giornale tedesco sempre su Twitter.

Pogba invece, taggato da Raiola, ha utilizzato Instagram per rispondere al mittente con un chiaro: “Quando non sai, non parlare”. Nessuna rottura in vista, insomma.

Intanto sul futuro di Pogba continuano a circolare svariate voci, tra cui quelle secondo le quali anche la Juventus starebbe seriamente pensando di riportare il Polpo a Torino. Operazione non smentita né da Raiola, né da Paratici. I tifosi bianconeri possono continuare a sognare.

OMNISPORT | 13-12-2020 09:41