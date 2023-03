Il servizio delle Iene andato in onda nella puntata di ieri sera mette ancora di più nei guai l’arbitro Marco Serra che potrebbe essere il primo fischietto deferito dopo Calciopoli

08-03-2023 09:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il giorno della verità è atteso per venerdì, quando la Corte sportiva d’appello della Figc dopo aver sentito i protagonisti ed aver raccolto le immagini, emetterà la sua decisione sul caso che ha visto coinvolti Marco Serra e José Mourinho, nella gara tra Cremonese e Roma.

Serra-Mourinho: la trasmissione delle Iene alimenta la polemica

Nella giornata di ieri nella trasmissione Le Iene, è andato in onda un servizio di Filippo Roma sulla vicenda, nel quale è intervento anche un ragazzo muto esperto nella lettura dei labiali e che ha confermato le accuse mosse nei confronti di Serra. L’inviato delle Iene è anche riuscito ad intercettare il quarto uomo della gara tra Cremonese e Roma che ha ancora una volta respinto tutte le accuse.

Serra-Mourinho: l’attesa del verdetto

Bisogna aspettare fino a venerdì per conoscere la decisione della Corte Sportiva d’Appello ma da quello che trapela fino a questo momento, la sensazione è che la squalifica di José Mourinho potrebbe essere ridotta ad una sola giornata oppure cancellata del tutto. Situazione molto diversa invece quella che riguarda l’arbitro Marco Serra con il Corriere dello Sport che, nell’edizione odierna, sostiene che per lui potrebbe arrivare un deferimento o una squalifica, che di fatto segnerebbero la fine della sua carriera nell’Aia, un deferimento che sarebbe anche il primo dopo il caso Calciopoli del 2006.

Mourinho in campo nel derby tra Roma e Lazio

Dopo la sospensione della squalifica, in attesa di maggiori indagini sul litigio con l’arbitro Serra, lo Special One è andato in panchina nella gara di domenica scorsa contro la Juventus. E ora la sensazione è che il portoghese dovrebbe accomodarsi comodamente al suo posto in occasione del derby con la Lazio in programma domenica 19 marzo allo stadio Olimpico.