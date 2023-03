Il caso che ha visti protagonisti José Mourinho e l’arbitro Marco Serra non accenna a sgonfiarsi. Il match tra Cremonese e Roma con l’espulsione dell’allenatore portoghese ha scatenato un vero e proprio polverone, visto che lo Special One ha accusato il quarto uomo di avergli rivolti frasi irrispettose e il caso è ora anche oggetto di un’indagine da parte della FIGC.

Sulla questione è intervenuta anche la trasmissione televisiva Le Iene con un servizio realizzato da Filippo Roma. Nel servizio a guardare le immagini dello scontro tra Serra e Mourinho c’è un ragazzo sordo ed esperto di lettura del labiale, Giuliano Callegari che prova a ricostruire quei momenti concitati.

Serra è di spalle e non si capisce cosa dica, ma Mourinho dice “ma io parlo con loro”, facendo riferimento ai giocatori della Roma i campo. Questo è il momento in cui Serra dice a Mourinho “Ti prendono tutti per il c..o, vai a casa, vai a casa. Mourinho nel frattempo sta rispondendo a sua volta “Vai a casa?”. Serra gli parla di nuovo ma è di spalle allora Mourinho gli risponde: Ma sei fuori? Però parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione. E il rispetto? Educazione con me? Parli tu di educazione con me”.