Il IV uomo di Cremonese-Roma non ha convinto la Procura, sarà riascoltato ma rischia grosso: l'intervento delle Iene

05-03-2023 09:22

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Si può spiegare meglio la decisione della Corte d’Appello federale, che ha sospeso momentaneamente la squalifica per due giornate di Josè Mourinho, alla luce di quanto potrebbe accadere all’arbitro Marco Serra, IV uomo di Cremonese-Roma con cui lo Special One ha avuto un acceso diverbio durante e dopo la partita, negli spogliatoi, dopo l’espulsione comminata dall’arbitro Piccinini.

Caso-Mourinho, Serra sarà riascoltato

Mentre Mourinho è stato abbastanza convincente nei 50′ in cui ha testimoniato l’altro giorno, la deposizione resa telematica da Marco Serra ha lasciato perplessa la corte d’appello. Si è deciso che occorrerà risentirlo. La Corte di fatto ha rinviato la decisione perché desidera approfondire i fatti e aspettare la chiusura dell’indagine aperta dalla Procura Figc. Si deciderà tutto il 10 marzo prossimo.

Caso-Mourinho, analizzati anche i labiali di Serra

Come scrive il Corriere dello sport la Roma, rappresentata in giudizio dagli avvocati Conte, Vitali e Muscarà, ha prodotto diversi video che certificano labiali (almeno) inappropriati del quarto uomo, che avrebbe pronunciato parole non accettabili nei confronti del portoghese in considerazione del ruolo.

Caso-Mourinho, intervengono anche le Iene

Le Iene martedì manderanno in onda un filmato che, annunciano, inchioderà Serra alle proprie responsabilità. Intanto, scrive il quotidiano sportivo romano, ciò che filtra dagli ambienti federali è che Serra sarà deferito. A un arbitro non succede dai tempi di Calciopoli, quindi da 17 anni. Se giudicato colpevole di condotta non idonea, Serra potrebbe essere squalificato per molto tempo e comunque uscire per sempre dai quadri di Serie A e B. Per Mourinho si preannuncia una decurtazione, ma non una cancellazione di entrambe le giornate, visto che comunque è stato espulso per condotta scorretta.

Fioccano le reazioni sul web: “Chi dovesse essere squalificato per un video delle Iene, dovrebbe cambiare lavoro in tempo zero”, oppure: “Serra è proprio la massima espressione della inadeguatezza della classe arbitrale, ormai diventata a tutti gli effetti una casta”, oppure: “Pure le iene. A quando i ROS. E dicevano che c’era il sistema Moggi: siete una associazione a delinquere da rinchiudervi e buttare le chiavi. Uno schifo” e infine: “Un comportamento non idoneo…Una mascalzonata vera e propria. Quest’arbitro va radiato e basta”.