Mourinho scatenato dopo Cremonese-Roma contro il quarto uomo Serra: "Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino e noi giocheremo con la Juventus".

28-02-2023 21:19

Colpo di scena allo Zini: i padroni di casa della Cremonese hanno ottenuto la prima vittoria in campionato, battendo la Roma 2-1. Brutto colpo per i giallorossi, che in caso di successo avrebbero sorpassato i rivali della Lazio e raggiunto Inter e Milan al secondo posto. Nulla da fare, Mourinho mastica amaro e si guadagna per eccessive proteste anche il cartellino rosso a inizio secondo tempo: il portoghese non sarà in panchina contro la Juventus.

Roma, Mourinho non cerca alibi

Al termine del match, José Mourinho non ha cercato alibi dopo la sconfitta: “Non esiste la scusa della stanchezza, abbiamo giocato giovedì e martedì. Siamo stati un po’ sfortunati, con una palla e mezza abbiamo preso due gol. C’è stata mancanza di intensità, di voglia di entrare e di chiudere la partita. Sembrava che una squadra volesse più di un’altra, ma non è così perché la sensazione è che una squadra si stesse giocando la partita della vita e l’altra no. Se è una partita che non meritiamo di vincere, non è neanche una che meritiamo di perdere”.

Roma, Mourinho attacca Serra dopo il rosso

Mourinho ha successivamente spiegato meglio quanto accaduto con Serra: “Sono emozionale ma non sono pazzo, per avere una reazione così è perché qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale, Piccinini mi ha dato il rosso perché il quarto arbitro gli ha detto di darmi il rosso, ma il quarto arbitro non ha l’onestà di dire come mi ha trattato e quello che mi ha detto, così c’è stata la mia reazione”.

Mourinho stuzzica: “Voglio capire se ci sia l’audio di quello che mi ha detto, non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino e noi giocheremo con la Juventus e io non ci sarò. Per la prima volta il quarto arbitro ha parlato con me in maniera ingiustificabile, sono andato nello spogliatoio dell’arbitro dopo il match e ho avuto la fortuna che Piccinini fosse il quarto arbitro in un’altra gara che avevo preso il rosso, Piccinini mi ha visto che ho chiesto tante scuse perché ho parlato in maniera inopportuna, però ho detto al quarto arbitro di dire cosa avesse fatto. Peccato abbia avuto un vuoto di memoria. In area tecnica succede che il quarto arbitro dica al mister di stare tranquillo o di bere acqua, però preferirei che l’audio venisse mostrato pubblicamente”.

Roma, Mourinho sulla Champions

Infine, Mourinho ha svelato cosa ha detto ai giocatori prima del match: “L’ultima cosa che ho detto ai miei prima di giocare è stata quella di immaginare che questa fosse l’ultima gara di campionato, come se avessimo affrontato tutte le big. Ho detto che se avessimo perso saremmo andati in Europa League così come se avessimo pareggiato, poi ho detto che se avessimo vinto saremmo andati in Champions ma non è così. Il quarto posto? Non abbiamo questo obiettivo, penso ormai alla prossima partita. Non riesco in questo momento a lasciare questa partita indietro, c’è frustrazione e la frustrazione obbliga una analisi. Ho sempre fatto questo, ho sempre fatto autocritica”.