Caso vaccini, Camila Giorgi: parla la dottoressa Daniela Grillone

06-01-2023 19:19

La tennista italiana Camila Giorgi è al momento indagata per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico per aver falsificato il certificato di vaccinazione contro il Covid-19.

A parlare ora della situazione della tennista è la dottoressa Daniela Grillone, accusata di avere finto di vaccinare diversi pazienti. Queste le sue parole riportate da OA Sport:

“La famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me… in particolare Camila soffriva del cosiddetto “gomito del tennista” […]. Poco prima dell’inizio dell’estate, Camila era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid. […] Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento”.