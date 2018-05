Cassano e il retroscena-shock dei tempi interisti

In attesa di trovare, forse, una squadra con la quale ripartire e dimostrare "di poter fare ancora la differenza", come dichiarato poche settimane fa, per una chiusura di carriera all'altezza delle proprie qualità, espresse solo a tratti, Antonio Cassano torna a far parlare di sé rievocando un episodio risalente ai tempi dell'Inter, l'ultima big di cui FantAntonio ha indossato la maglia. Una classica "Cassanata", si direbbe, termine ormai divenuto parte del vocabolario italiano per esprimere quei colpi di testa, quelle follie caratteriali che hanno condizionato in negativo la carriera dell'attaccante barese. Non ditelo però al diretto interessato, che quella parola non l'ha mai amata e che oggi la contesta con ancora più decisione, in particolare per l'episodio specifico, che risale alla stagione 2012-2013.

In nerazzurro le cose non erano andate male, almeno a livello individuale, ma il rapporto con il tecnico Andrea Stramaccioni, poi sostituito da Walter Mazzarri al termine del campionato, non fu mai ottimale. Anzi, tra i due un giorno scoppiò una discussione che degenerò in una rissa nello spogliatoio al termine di un allenamento: "Stramaccioni non è stata una persona onesta e leale – ha dichiarato Cassano a 'Sky' – Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno, ma con lui fu giusto alzare le mani. Era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai. Perché se una persona nasce quadrata non può morire tonda".

Per la cronaca, Cassano fu poi multato e non convocato per la partita successiva. Un altro episodio "memorabile" della carriera del giocatore è stato l'acceso diverbio con l'allora presidente della Sampdoria, oggi scomparso, Riccardo Garrone. Episodio che di fatto costò a Cassano la cessione al Milan, ma del quale Antonio si è più volte pentito: "La persona migliore che ho incontrato nel calcio è stato il presidente Garrone. Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, mi emoziono sempre a parlare di lui, perché era una persona introvabile nel mondo del calcio onesto, perbene, educato, generoso, rispettoso: aveva tutte le doti di un uomo perfetto. E mi voleva bene come un padre. L'errore più grande della mia vita è stato mancargli di rispetto, anche se poi ho chiarito".

C'è spazio anche per una riflessione sul proprio passato: "La mia infanzia è stata difficilissima. Non potevo mangiare, non avevamo soldi per andare avanti, poi nascere a Bari nei vicoli è sempre complicato, puoi prendere strade sbagliate. Io mi reputo un ragazzo molto intelligente, perché sono arrivato ad un punto e mi sono detto che dovevo dedicare la mia vita solo al calcio, non ho mai bevuto né mi sono drogato. Il percorso pericoloso era sempre lì, fino a che non diventi professionista e guadagni dei soldi, ti viene da andare a guadagnare qualche soldo facile. Volevo riuscire a dare una soddisfazione a mia mamma che ha fatto tutto per me, per farmi fare il calciatore".



