Cassano esalta Spalletti e litiga con Cruciani

Sta diventando una vera e propria star tv Antonio Cassano da quando ha lasciato il calcio. FantAntonio è ormai ospite fisso la domenica su Canale 5 a Tiki-Taka ed anche ieri ha parlato di tutto, dal momento dell’Inter con la difesa a spada tratta di Spalletti, alla qualificazione in Champions della Juventus. Per sostenere la causa del tecnico nerazzurro si è anche scontrato con Cruciani. “Leggo che Spalletti viene sempre criticato ma Spalletti è un allenatore top, il migliore che ci può essere per questa squadra. E’ una persona onesta, pacata, diretta. Una persona con le p…, che ti dice le cose come stanno. Le cose non le manda mai a dire. Delle volte ti attacca al muro, è una persona troppo per bene. Quando dicono che lo devono cambiare non sono d’accordo, sta facendo un grande lavoro. Cosa dovrebbe fare di più?”. E’ uscito giovedì giocando coi ragazzini, in Champions si è trovato un girone durissimo. L’Inter è una squadra da terzo/quarto posto. Se la porta lì, cosa può fare di meglio?”. Cruciani dallo studio ricorda che probabilmente l’Inter cambierà Spalletti a fine stagione. Cassano ribatte prontamente: “Cruciani non fare le sceneggiate, lo so che sei contro Spalletti! Io dico quello che mi pare, Spalletti è uno che le cose le dice in faccia, è un allenatore con le p…”.

TRA MILAN E INTER – Sul derby vinto dai nerazzurri poi aggiunge: “I derby sono grandi partite, in cui lo stimolo è talmente alto, è più facile giocarli. Io sono convinto che per i singoli l’Inter è molto più forte del Milan”. Poi focus sulla propria esperienza in rossonero. “Ho passato un anno e mezzo da Dio, mi hanno salvato la vita. Poi ho ricevuto l’offerta dalla squadra del mio cuore, e son dovuto andare via. Perché l’Inter è l’Inter”. Passaggio anche su Icardi. “Il problema è irrisolvibile, a meno che non prenda le distanze da quello che ha detto sua moglie. Deve fare un passo indietro”.

LA LITE CON CIRO – Nel corso del programma Cassano si è anche “scontrato” verbalmente con Ferrara che stava elogiando Lautaro Martinez (“Ottima gara, è stato molto bravo specialmente in occasione del primo gol dell’Inter”) intervenendo in tackle: “Queste cose le dovete chiedere a me, Ferrara era un difensore top, ma aveva le banane al posto dei piedi!”. L’ex difensore di Napoli e Juventus ha ribattuto con orgoglio: “Ho vinto più scudetti di quanti gol hai fatto tu”. Ultima riflessione sulla Juve: “Allegri ha fatto lavorare la squadra a livello mentale, la Juve ha un allenatore top ed un attaccante clamoroso, non credevo alla qualificazione della Juventus”.

