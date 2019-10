Cassano fa strike, boccia 2 dell'Inter e 1 della Juve: bufera-web

Le sue parole sono destinate sempre a far rumore: sia che ironizzi con le sue battute sia che parli sul serio. Antonio Cassano versione opinionista a Tiki-Taka ha più continuità di quanta non ne abbia mai avuta nella sua carriera da calciatore, dove forse i rimpianti di quello che poteva essere e non è mai stato sono superiori ai risultati ottenuti.

L’ATTACCO – Dopo aver attaccato Ancelotti, accusato di aver preso Lozano perchè convinto di poter vendere Insigne, FantAntonio si è ovviamente soffermato sull’analisi della partitissima di San Siro e i suoi taglienti giudizi non sono passati inosservati.

LO SCUDETTO – La prima “bomba” Cassano la sgancia sulla favorita per lo scudetto: “L’idea non l’ho cambiata: stasera pensavo ci fosse meno gap tra Juve e Inter, ma hanno dimostrato che sono molto più forti. Ma la Juve punterà molto alla Champions durante la stagione. Io continuo a dire che l’Inter vincerà lo scudetto, la Juve qualitativamente è molto più forte”.

IL GIUDIZIO – La seconda riguarda Dybala che per Cassano non è un top-player, cosa che ha sempre ribadito. Ha segnato certo: “Ha calciato molto bene, un po’ incerto Handanovic. Dybala è un buon giocatore, meglio Higuain tutta la vita”.

LA BOCCIATURA – La terza riguarda i due centrocampisti dell’Inter da tutti elogiati. Ricordando la gara di Champions, Cassano dice: “In Europa tutti giocano a calcio e ti fanno correre: se vai a Barcellona o a Madrid e lasci giocatori a non correre, prendi una rumba che te la ricordi. Nelle partite normali Barella e Sensi fanno la differenza, in queste partite servono i campioni: possono crescere, ma ci vogliono giocatori di alto livello per queste partite. A Barcellona l’Inter ha giocato bene, ha creato tanto: ma di là c’era un animale davanti e il 10 che ha inventato la giocata”.

LE REAZIONI – Inviperiti sia i tifosi dell’Inter che quelli della Juve sui social: Cassano grande conoscitore di ca..m, da giocatore le faceva da commentatore le dice a TikiTaka” o anche: “Cassano opinionista, che non sa manco quello che dice, è la fotografia perfetta dell’Italia: se non sai fare niente ma hai delle conoscenze (Pardo in questo caso) finisci a lavorare in tv”.

GLI SFOTTO’ – I fan della Juve sono i più arrabbiati: “Cassano in nero a TikiTaka …e in lutto” o anche: “Ma per Cassano la difesa dell’Inda non era la più forte in assoluto?”, oppure: “Rinchiudete Cassano le dichiarazioni su Dybala sono imbarazzanti….” e infine: “Com’era la storia di Cassano su Dybala che non ricordo?”.

