Cassano ironizza su Cr7 poi stronca Ancelotti e modulo Conte

In passato lo aveva criticato, giacchè la famosa Grande Bellezza annunciata in estate non si era praticamente mai vista alla Juventus, ma ora Antonio Cassano ha rivalutato il lavoro di Sarri. Non tanto per il gioco o per la tattica, bensì per essersi integrato nel mondo-Juve e nell’aver gestito bene un caso delicato. Ovvero quello relativo a Cristiano Ronaldo.

LO SHOW – Anche ieri FantAntonio si è reso protagonista di uno show imperdibile a Tiki-Taka, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo andato in onda su Canale 5.

CASA JUVE – Nel commentare l’esclusione di Ronaldo dalla gara con l’Atalanta, Cassano parte subito in quarta: “La Juventus è bravissima a tamponare la fuoriuscita dei problemi alla stampa. Secondo me Ronaldo stava bene dopo le due partite giocate con il Portogallo, e Sarri l’ha lasciato fuori per le polemiche dopo l’utima sostituzione parlando di un problema fisico”.

CASA NAPOLI – Parole ancor più pesanti per il Napoli. Il barese vede nero e dice: “La situazione di Ancelotti a Napoli è di non ritorno, De Laurentiis lo sta mettendo in condizione di lasciare. Il tecnico non riesce a tenere il gruppo in mano, è una situazione destinata alla separazione. De Laurentiis sta cercando il modo di farlo dimettere, ma lui non si vuole dimettere”.

NORMAL ONE – Cassano non è tenero con Ancelotti: “Basta vedere cosa è successo con il ritiro, lui è andato da solo in ritiro perchè se avesse fatto in modo contrario avrebbe dovuto stracciare il suo contratto. Carlo Ancelotti è un fenomeno a gestire un gruppo di campioni, mentre per gestire un gruppo di giocatori normali ci deve mettere qualcosa di suo e per questo oggi sta facendo più fatica”.

CASA INTER – Qualche critica arriva anche sull’Inter, in relazione al modulo usato da Conte: “In Champions giocare col 3-5-2 è molto difficile perché devi andare a mille all’ora e giocare a calcio. L’Inter, spesso, fa i primi 60 minuti alla grande; poi abbassano l’intensità, si schiacciano e fanno grande fatica“.

CASA MILAN – Infine in relazione al Milan va segnalato il fastidio di molti tifosi rossoneri che si sono sfogati sui social dopo aver visto l’atteggiamento fin troppo rispettoso di Cassano nei confronti di Galliani, ospite in studio: “Ma non ha sempre detto di tutto su Galliani quando lasciò il Milan?”.

SPORTEVAI | 25-11-2019 08:38