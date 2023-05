Cassano: “Lukaku? Preferisco Dzeko”

L’ex giocatore barese alla Bobo TV: “L'Inter è la più forte con la Juventus. Inzaghi? Se non vince la Champions non è una stagione sufficiente”

02-05-2023 14:27

Nel consueto appuntamento con la Bobo TV, l’ex fantasista Antonio Cassano, ha detto la sua riguardo la stagione dell’Inter ed al lavoro del tecnico piacentino Simone Inzaghi.

Il pensiero di Cassano: ”L’Inter è la più forte con la Juventus, ma ha perso 11 partite ed è a 20 punti di distanza. Perché? Di chi è la colpa? Con la Lazio si è visto lo strapotere dell’Inter, è troppo più forte. L’Inter ha gestito la partita ed i ritmi, ha creato tanto, ha sofferto poco. E’ la più forte con la Juve ma in questo momento ha paura di non arrivare in Champions. Nelle partite da dentro o fuori i giocatori si autogestiscono, sanno cosa tirare fuori, vanno in automatico. Il 90% delle altre gare che hai perso con le piccole secondo me non è colpa della società. La rosa è talmente più forte che tu, anche se non hai quelli che fanno l’1 contro 1, devi vincere ed è l’allenatore che deve motivarti. Ora l’allenatore sta dando delle dritte giuste, ma l’Inter le gare decisive non le sbaglia. A me Simone Inzaghi sta simpatico, ma non soddisfa il lavoro che sta facendo, non è sufficiente. Ha vinto sì due trofei il primo anno, ma lo scorso non ha fatto bene in campionato e quest’anno è a -20 dal Napoli. E’ un’eternità”.

In chiusura un parere sulla Champions: “Può salvare la stagione dell’allenatore, ma solo vincendola. Se in finale ci arrivi, eri favorita avendo incontrato Porto, Benfica e Milan. Ma se poi non vinci, la stagione non è sufficiente. Lukaku? Se è quello di Conte a Lautaro gli apre il mondo. Questo Lukaku no, io così preferisco Dzeko che lavora quasi da 10. Se Lukaku torna ad essere quello di Conte diventa un altro meccanismo, ma io lo vedo ancora macchinoso”.