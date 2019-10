Cassano punge Conte e Juve, da Wanda Nara rivelazione su Icardi

Le stoccate di Cassano, che non risparmia nessuno – amici o “nemici” che siano – le rivelazioni clamorose di Wanda Nara e i commenti sulla giornata di campionato: è stata una puntata scoppiettante quella di ieri di Tiki-Taka. Il talk-show sportivo di Italia1, condotto da Pierluigi Pardo, ha regalato diverse perle durante la trasmissione.

L’ATTACCO – Grande protagonista, come sempre ormai, Antonio Cassano. Il barese, che non ha mai nascosto le sue simpatie interiste, stavolta ha fatto le pulci ai nerazzurri, mettendo il dito sulle lacune dell’organico e su altri aspetti che potrebbero preoccupare in chiave futura.

L’ANALISI – FantAntonio è rimasto deluso dopo il pari con il Parma ed elenca cosa non va: “L’Inter deve prendere un terzino sinistro e un giocatore in mezzo al campo, dove serve più qualità. Brozovic è bravo, ma deve essere accompagnato da qualcuno di qualità. In attacco giocano sempre gli stessi”.

COME SPALLETTI – L’accusa più forte arriva dopo: “Poi, c’è una cosa che mi preoccupa: quando giocavi contro le squadre di Conte, facevi fatica a tirargli contro in porta, invece nelle ultime tre partite hanno subito troppo. Conte se non vince è uguale a Spalletti, secondo o terzo non cambia niente“.

E LA JUVE? – Non poteva mancare una stoccata alla Juventus: “se veramente De Ligt lo voleva il Barcellona vedevi chi sceglieva tra il Barca e la Juve”.

LA RIVELAZIONE – Anche Wanda Nara si è presa i riflettori, con una rivelazione clamorosa su quello che poteva essere il futuro di Icardi. Il bomber argentino sarebbe potuto rimanere a Milano, ma cambiando sponda del Naviglio.

LA SCELTA – La showgirl ha rivelato: “C’era la possibilità di portare Mauro al Milan. Io ho spiegato che per me andare in Francia era la scelta più difficile. Sono appena arrivata da Parigi e domani mattina riparto, i miei figli sono a Parigi. Per me ovviamente era più comoda una scelta come il Milan, però una squadra come il PSG è la decisione migliore per la sua carriera”.

SPORTEVAI | 28-10-2019 08:50