Cassano smonta caso-Ronaldo, social scatenati

Cosa è successo veramente tra Ronaldo e Sarri al momento della sostituzione in Juve-Milan? L’atteggiamento del portoghese è stato irrispettoso? La scelta del tecnico si è rivelata vincente alla fine, visto che proprio chi ne ha preso il posto – ovvero Dybala – ha segnato il gol partita ma la polemica resta.

IL PARERE – Tra tanti che hanno accusato Cr7 di essere stato presuntuoso e sguaiato nel lasciare il campo (e lo stadio ancor prima della fine della gara) c’è anche chi ridimensiona il caso. Si tratta di Antonio Cassano, protagonista anche stavolta a Tiki-Taka.

IL PRECEDENTE – FantAntonio, durante il talk-show sportivo di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo, ha smontato la vicenda, rivelando di aver fatto anche lui la stessa cosa anni fa.

IL RICORDO – Cassano ha detto: “Sarri ha avuto le pa… di cacciare un grande campione come Cristiano Ronaldo. Ma non ha fatto niente di clamoroso, eh… A me successe dodici anni fa in un Roma-Lazio fui tolto da Capello, ho sbroccato e me ne sono andato a casa. Se mi pescavano quel giorno là prendevo una squalifica… Altro che multa. Io so cosa significa fare cag.. grandiose, ma lui non ha fatto niente, è zero. Se ne parla solo perché è Ronaldo”.

LA COLPA – L’unico punto su cui Cassano dissente è la fuga prima del fischio finale: “Se fosse vera questa cosa, sarebbe una situazione complicata per un motivo: a fine partita ci sono controlli dell’antidoping e i calciatori non possono andare via prima”.

L’INTERVENTO – Anche Wanda Nara ha provato a dire la sua (“E se Ronaldo e Sarri fossero stati d’accordo sulla sostituzione?”) ma è stata subito stroncata da Pardo: “Non mi sembra questo il caso…”.

LE REAZIONI – L’atteggiamento di Ronaldo sui social è stato bacchettato da quasi tutti, juventini e non: “Tanto fuoriclasse quanto arrogante. I campioni lo sono anche fuori dal campo, non solo dentro” o anche: “Queste sceneggiate non sono tollerate nella Juventus”.

LA POLEMICA – C’è chi scrive: “Un insulto a chi lo venera come un Dio. Un insulto a chi si spacca la schiena per comprarsi le sue magliette. Un insulto a chi quotidianamente viene sostituito sul proprio lavoro, ma non frigna in questo modo”.

LA CRITICA – Un utente interista osserva: “L’omonimo del più grande giocatore degli ultimi 25 anni Ronaldo esce e va direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina; Fa gesti volgari ai tifosi avversari; Non si presenta alle premiazioni quando non le vince. È oggettivamente disgustoso“.

L’ANALISI – I fan bianconeri sono preoccupati: “Su Ronaldo va detta solo una cosa: se è vero, come voglio credere, che davvero ha un problemino al ginocchio da un mese con fastidi vari, semplicemente ANDAVA FATTO RIPOSARE e curato a dovere. 1° Per lui, rischiare infortunio vero è da pazzi. 2° Per noi, è solo deleterio così”.

SPORTEVAI | 11-11-2019 09:01