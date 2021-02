Cassano stronca il telecronista: Cambia mestiere

Si conferma sempre più il Lucignolo del pallone, Antonio Cassano. Se già da giocatore ne combinava di cotte e di crude al punto da rendere inevitabile la coniazione del termine “cassanate” ora che non ha datori di lavoro e che può dire tutto senza peli sulla lingua come opinionista, Fantantonio si sta scatenando senza freni. Teatro dei suoi show la Bobo Tv di Vieri, che va in onda su twitch dove assieme ai due ex interisti ci sono quasi sempre Ventola e Adani più qualche ospite a turno, come di recente è capitato a De Rossi.

Cassano ridicolizza il telecronista

Se solitamente Cassano riversa i suoi strali sull’Inter e su Conte (qualche volta anche su Dybala) stavolta nel mirino del barese entra un noto telecronista, mai nominato ma facilmente identificabile. Cassano parte: “Un giorno vi dirò chi si è azzardato a dire che come Messi “ce ne sono tantissimi’. Un genio del calcio…”. Non fa nomi ma aggiunge: “Uno che fa le telecronache e pensa che solo lui sa tutto. Io gliel’ho detto in faccia quando l’ho visto: ‘Ma che roba hai detto su Messi?’. E lui ‘No ma sai…’. ‘Cambia mestiere’, gli ho detto. Sapete che non le mando a dire”. Con Vieri che annuisce: “Uno scemo, il più grande scemo che c’è in Italia”.

L’identikit del telecronista

Di chi si tratta? Secondo Fabpage il riferimento è a Fabio Caressa che in un’intervista di qualche anno fa aveva detto: “A Messi farebbe bene andare via dal Barcellona e il Barcellona in questo momento farebbe bene a fare un passo oltre Messi. Sostituirlo? Sì, di giovani ce ne son tanti. Tanti Messi no, però sostituti ce ne sono”…

SPORTEVAI | 10-02-2021 11:17