De Rossi: "Una follia mettere in discussione Fonseca"

L’ex capitano della Roma Daniele De Rossi a Bobo Tv ha mandato un messaggio al club giallorosso: “Mettere in discussione Fonseca è follia. Ha vissuto alti e bassi, è innegabile che contro le squadre più forti la Roma stia facendo più fatica ma c’è da scindere: la società è dalla sua parte giustamente, la squadra sa quello che deve fare”.

I capitolini sono attualmente quarti in classifica: “Bisogna ambire a qualcosa di più. Ma per il gioco e per i risultati, è in piena linea se non qualcosa in più”.

OMNISPORT | 09-02-2021 09:45