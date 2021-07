Cavendish sogna di superare Merckx a Parigi

Lo sprinter della Deceunick-QuickStep Mark Cavendish in un’intervista ad As confessa il suo sogno: vincere a Parigi per superare la leggenda Eddy Merckx come numero di tappe vinte al Tour de France.

“Non riesco a immaginare uno scenario migliore in caso di sorpasso. Conosco molto bene quell’arrivo e ovviamente mi piacerebbe superare Eddy e possedere il record da solo. Inoltre, mi fido dei miei compagni della Deceuninck. Sarebbe un sogno festeggiare la mia seconda maglia verde e la 35esima vittoria sugli Champs-Élysées”.

Cavendish ha sentito negli scorsi giorni proprio il Cannibale: “Mi ha detto che era felice che avessi eguagliato il numero di vittorie e io ho risposto che sarà sempre il miglior corridore della storia”.

OMNISPORT | 17-07-2021 09:49