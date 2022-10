04-10-2022 17:48

La distorsione alla caviglia non dà tregua a Jannik Sinner e lo costringe ad un riposo che non gli permetterà di partecipare al torneo di Firenze in programma la prossima settimana.

L’infortunio, rimediato nel corso della semifinale di Sofia contro Holger Rune, necessita di più tempo del previsto per guarire, ecco la causa del forfait all’Atp 250.

Quest’intoppo porta a ridurre al lumicino le chance di qualificazione per le Nippo Atp Finals di Torino, Sinner potrebbe così cambiare i suoi programmi e se fosse guarito scendere sul cemento di Napoli dal 17 al 23 ottobre. Poi spazio a Vienna per raccogliere i 500 punti in palio, ed infine Masters Mille di Parigi Bercy.