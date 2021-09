Cavina, avverte Sassari: “Contro Brindisi fondamentali i rimbalzi”

Dopo il sudato successo contro Pesaro, per Sassari è arrivato il momento si focalizzarsi su Brindisi, avversario molto ostico già giustiziere della Dinamo qualche settimana fa in Supercoppa.

“Brindisi è un avversario che conosciamo bene dalla Supercoppa, sappiamo che l’aspetto dei rimbalzi sarà fondamentale: dovremo approcciare alla gara con diversa intensità fisica a prescindere dal fatto di fare o meno canestro con continuità” ha spiegato in conferenza stampa coach Cavina.

“L’aspetto fisico e atletico, non solo nei lunghi, sarà importantissimo. Nella sfida giocata a Bologna, Brindisi ci ha punito in alcune situazioni di contropiede che spesso nascevano da una cattiva gestione del nostro attacco. Per avere una buona transizione difensiva devi cercare un buon tiro in attacco, avere un buon bilanciamento offensivo e non fare palle perse” ha continuato l’allenatore ex Torino, parso molto contento per le indicazioni ricevute dal match contro Pesaro.

“La partita di domenica che ci ha indicato quelli che attualmente sono i punti su cui lavorare; in un momento in cui facciamo canestro in maniera altalenante abbiamo sicuramente migliorato l’aspetto difensivo, invertendo quei numeri che all’inizio della preseason ci faceva subire molti punti” ha chiosato il tecnico classe 1974.

