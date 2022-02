Cavs-Pacers, trade a sorpresa: Caris LeVert sbarca in Ohio

06-02-2022 23:27

A 5 giorni dalla trade deadline di giovedì 10 febbraio, il colpo di mercato lo piazzano i Cleveland Cavaliers, che ingaggiano da Indiana Caris LeVert.

In cambio ai Pacers va Ricky Rubio, che sarebbe andato a scadenza al termine della stagione, e la cui stagione è finita in anticipo a causa di un grave infortunio al ginocchio, ma anche tre scelte future al draft, tra cui la prima scelta 2022 protetta per la lottery, ovvero tra le prime 15 chiamate, che sarebbe spettata ai Miami Heat.

La classica operazione che può accontentare tutti, i Cavs a caccia di un valore aggiunto nella corsa ai playoff, ma anche Indiana che, alle prese con una stagione da dimenticare, si garantisce in vista del prossimo Draft, più di quanto potrebbe già fare la disastrosa classifica attuale.

In 39 partite giocate finora in stagione, LeVert, che in estate sarebbe stato eleggibile per un’estensione contrattuale, ha viaggiato su una media di 18.7 punticon 4.4 assist, e il 32% da tre punti.

OMNISPORT