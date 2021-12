C'è l'ufficialità: Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina

31-12-2021 11:38

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina.

A comunicarlo è stato il Lille attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Le LOSC confirme l’accord total avec l’@acffiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné, où l’international français signera dès l’ouverture du mercato italien.

“Il LOSC conferma l’accordo totale con l’ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné (23 anni) al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 goal) apporrà la firma sul contratto il 3 gennaio 2022, data di apertura della sessione di calciomercato in Italia. Tuttavia è stato autorizzato ad unirsi in anticipo alla compagine italiana per prendere parte alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina.

A 23 anni e dopo 150 partite, 16 goal e 26 assist in tutte le competizioni con la maglia del Lille, Jonathan Ikoné si prepara a vivere una nuova esperienza nella sua carriera approdando in Serie A facendo lo stesso percorso dei suoi amici Mike Maignan e Fodé Ballo-Touré. Il LOSC lo ringrazia per quanto fatto con il club in tre stagioni e mezzo e gli augura il meglio per il resto della sua carriera.

Buon viaggio, Jorko!”.

Jonathan Ikoné rappresenta il primo importante colpo messo a segno dalla Fiorentina nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il club gigliato infatti si è assicurato uno dei migliori prospetti in assoluto proposti negli ultimi anni dalla Ligue 1.

Esterno offensivomancino dotato di grande velocità e tecnica, sarà uno dei nuovi punti di forza della rosa messa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Il giocatore francese ha già preso contatto con la sua nuova squadra e si è unito ai suoi nuovi compagni il 29 dicembre per iniziare a preparare gli impegni del 2022.

OMNISPORT