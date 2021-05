C'è un indizio significativo sul futuro di Gianluigi Donnarumma

Questa settimana si sta rivelando, tra addii, ritorni e annunci ufficiali di arrivi, una delle più movimentate degli ultimi anni del calciomercato. E a proposito di addii, c’è un indizio social che potrebbe essere rivelatore di Gianluigi Donnarumma, al quale il Milan ha appena dato il benservito dopo un lunghissimo e alla fine infruttuoso tira e molla sul rinnovo del contratto. Gigio sembra essere sempre più vicino all’approdo alla Juventus, club che ha nel mirino dall’inizio della sua carriera il 22enne estremo difensore, ma che non è mai riuscito ad accaparrarselo. Ora sembra finalmente arrivato il momento buono.

Come riporta Sportmediaset, per Donnarumma si sono fatti avanti nelle ultime ore Psg e Barcellona per sondare il terreno con Mino Raiola, ma il piano della Juve è molto preciso e coinvolge anche il fratello maggiore Antonio: un’offerta da oltre 10 milioni netti più bonus a stagione, con annessi oneri accessori per Raiola in modo tale da avvicinarsi alla richiesta del procuratore, compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, più un posto da fuoriquota in Under 23 per Antonio. Il piano sarebbe pronto da qualche settimana, e cioè da quando si è capito che si trattava di un’occasione forse unica per prendersi Gigio, che vorrebbe definire il suo futuro prima dell’inizio degli Europei.

Resta però il problema Szczesny, l’attuale portiere titolare dei bianconeri che guadagna 7 milioni a stagione e che avrebbe già detto no al Borussia Dortmund, ma che ha diversi estimatori in Premier League, soprattutto Manchester United e Arsenal. Ma, per tornare all’indizio social, Gigio ha messo il like a un post di Instagram dell’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel quale il giornalista annuncia il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Un like che potrebbe essere molto significativo sul futuro di Donnarumma.

OMNISPORT | 27-05-2021 15:51