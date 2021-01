Cecchinato: "Ho ritrovato il Marco che avete conosciuto"

Marco Cecchinato, dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros 2018 ha vissuto un periodo buio e sono nell’ultimo anno ha ripreso a far vedere di cosa è capace.

Ho ritrovato il Marco Cecchinato grintoso che tutti avevano conosciuto – ha spiegato racconto a Barbara Grassi per Sky Sport -Sì, ci sono cose positive, sia in campo, sia per quanto riguarda l’atteggiamento, ma anche a livello fisico. Adesso sto bene, ho lavorato tanto.”.

Il tennista ha ritrovato fiducia e consizione fisica ed è ottimista per questa stagione 2021.

OMNISPORT | 10-01-2021 11:25