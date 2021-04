Ceferinout, tifosi di tutto il mondo alleati contro l'Uefa

E ora è tutti contro tutti. Sulla vicenda SuperLega e sulle sue conseguenze torna a scatenarsi la bufera, Se l’impressione generale era che fino all’altro giorno i tifosi erano abbastanza compatti nello schierarsi contro l’idea delle 12 big ora le cose stanno cambiando alla luce degli atteggiamenti dell’Uefa, Da ieri sera ininterrottamente su twitter spopola l’hashtag #Ceferinout, un appello che unisce tifosi spagnoli con quelli italiani, fan rivali di Inter e Milan e centinaia di migliaia di sostenitori di tutto il globo.

Le minacce sempre più pesanti del presidente della Uefa, Alexander Ceferin, non piacciono. Per i tifosi i toni del n.1 del massimo organismo calcistico europeo hanno superato il limite scatenando una protesta vigorosa via social.

I tifosi chiedono le dimissioni di Ceferin

Se gli anti-SuperLega vogliono le dimissioni di Agnelli, Marotta e company, sono tantissimi anche quelli che vogliono cacciare Ceferin: “Il calcio è del popolo? Allora il popolo urla #CeferinOut” o anche: “Sta alzando troppo i toni e con un senso di impunità che neanche Kim Jong-un: #CeferinOut” oppure: “Dicono “il calcio è di tutti”, quando in realtà vogliono solo mantenere il loro status. I tifosi vogliono un calcio diverso da quello attuale. Nei valori dello sport non ricordavo ci fosse anche minacciare chi la pensa diversamente da te. #CeferinOut ora e sempre”.

Il web è un fiume in piena: “Un altro che ha paura di non poter più arraffare. #CeferinOut” o anche: “quello che stanno facendo in UEFA è molto più indisponente e fa capire che vogliono solo difendere i loro interessi #CeferinOut”.

C’è chi scrive: “Bello svegliarsi la mattina e vedere che il popolo ha risposto al dittatore dello stato libero di Uefa-bananas #CeferinOut” e infine: “Sinceramente l’atteggiamento del sig.Ceferin è rancoroso e ben lontano dallo spirito che dovrebbe essere proprio di chi è a capo del calcio europeo…#CeferinOut”.

SPORTEVAI | 24-04-2021 09:03