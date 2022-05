Celtics, Tatum esorta i compagni a non rilassarsi

26-05-2022 13:39

Con la vittoria in gara 5, Boston è riuscita a portarsi avanti nella serie di finale a est contro Miami e ora, col vantaggio del fattore campo, potrà chiudere i conti in casa strappando così il biglietto per le Finals.

Il traguardo dunque è a un passo per i Celtics che però, secondo Jayson Tatum, non devono fare l’errore di sottovalutare gli Heat alzando troppo presto le braccia dal manubrio.

“Nel mio anno da rookie, eravamo 3-2 ma la squadra di oggi è ovviamente molto diversa. Sto molto meglio, anche Jaylen Brown. Siamo solo più grandi e abbiamo superato quei momenti difficili” ha detto il numero 0 ricordando le finali di conference contro i Cavs di Lebron qualche stagione fa.

“Lo stato d’animo e la discussione che abbiamo avuto dopo la partita negli spogliatoi è stato di ricordarci che eravamo sotto 3-2 l’ultima volta (contro i Bucks), che dovevamo vincere la Gara 6 in trasferta e ce l’abbiamo fatta. Non possiamo pensare che sia finita. Dobbiamo tornare a casa sentendoci sotto 3-2, con quel senso di urgenza che è una vittoria imperativa, non rilassandoci perché siamo in vantaggio” ha esortato un Tatum deciso a prendersi le Finals al Garden.