Centro Coordinamento Club Atalanta, parla il presidente Marino Lazzarini sul Papu

Il post del Papu Gomez su Instagram, nel quale si sottointendeva che vi erano aspetti sconosciuti nella lite tra il gioocatore e Gasperini, non è piaciuto a tutti i tifosi della Dea. A tal proposito Marino Lazzarini, presidente del Centro Coordinamento Club Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva, dicendo la sua sulla questione.

Queste le sue parole: “E’ una cosa che dispiace ai tifosi perchè Gomez è il simbolo della nostra Atalanta, ma dobbiamo rispettare i ruoli: l’allenatore fa l’allenatore, il giocatore il giocatore. Io i dissidi interni non li conosco nel dettaglio ma è con dispiacere che apprendiamo la rottura perchè forse bastava un po’ di buona volontà per arrivare a soluzioni diverse. Ognuno prende le sue decisioni, per noi tifosi rimane l’Atalanta con una macchiolina che sarebbe stato bello non avere. Dobbiamo superare questa cosa e pensare che l’Atalanta è l’Atalanta, indipendentemente dagli attori. Sarebbe stata una convivenza difficile, forse è meglio che ognuno prenda la sua strada. Il post del Papu non è stata gradito dai tifosi perchè i tifosi meritano la verità: è inutile dichiarare ‘quando andrò via saprete tutto’, si deve chiarire subito così poi o ci si stringe la mano o ci si saluta. La società è giusto che non perda il valore del giocatore prendendo la decisione più logica: dispiace ma quando due non vanno d’accordo bisogna prendere una decisone e l’Atalanta prenderà la decisione più corretta cioè rispettare chi comanda, con dispiacere enorme perchè il Papu è il capitano”.

OMNISPORT | 20-12-2020 18:23