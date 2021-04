Cerci fuori rosa lascia l'Arezzo

Finisce ufficialmente l’avventura di Alessio Cerci con l’Arezzo. Il club toscano ha infatti comunicato l’addio dell’attaccante, due anni prima della naturale conclusione del contratto. Rescissione dopo una stagione senza scintille per l’ex Fiorentina e Roma

Nel pomeriggio di venerdì, l’Arezzo ha confermato la separazione con Cerci, dopo le tante voci mattutine. Classe 1987, era arrivato in Toscana nel 2020 firmando un triennale interrotto consesualmente in seguito alle vicissitudini degli ultimi mesi.

Le strade si separano: “La S.S. Arezzo comunica che il calciatore Alessio Cerci ha rescisso consensualmente il suo contratto che lo legava al Cavallino fino al 30 giugno 2023. La Società augura ad Alessio le migliori fortune personali e professionali”.

Zero goal in Serie C per Cerci, presentato ad ottobre e in campo solamente 15 volte. Non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo importante sotto Campone e Stellone, i due tecnici dell’Arezzo 2020/2021, fallendo nel trovare il goal che in Italia manca oramai dal 2017/2018. (i toscani sono penultimi nel girone B di Serie C, oscillanti tra playout e retrocessione diretta).

Anche l’esperienza con la Salernitana della passata annata non ha portato goal: l’ultima realizzazione ufficiale è in terra turca, quando indossava la maglia dell’Ankaragucu. Da lì il ritorno in Italia per giocare in B e dunque in C. Messo fuori rosa dopo un diverbio in allenamento, Cerci ha giocato l’ultima gara in C a inizio marzo.

Il futuro di Cerci? Difficile dirlo, ma sicuramente non sarà ad Arezzo. Stabilmente nel giro della Nazionale azzurra ai tempi del Torino, grazie a 13 goal messi a segno, dal 2014 è cominciata la parabola discendente. Un gran peccato per il calcio italiano.

OMNISPORT | 23-04-2021 18:39